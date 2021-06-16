Гениталии Моргенштерна показали в запрещенных каналах

Моргенштерн, что в переводе с немецкого "утренняя звезда", снова удивляет. На этот раз популярный исполнитель Алишер Валеев, выступающий под этим псевдонимом, снизошел до экстремально откровенных кадров. В телеграм-каналах активно распространяется его интимное фото, на котором он предстал абсолютно голым.
Что ж, чем дальше будет удивлять публику видеоблогер и музыкант Моргенштерн и его пиар-команда, остается только догадываться. Но все скандальные выходки он уже совершил. Очевидно, что артист пиарится в основном за счет нарушения норм морали.
"В сеть слили фото голого Моргенштерна. Теперь на его 🍆 может смотреть не только Диляра", – говорится в сообщениях телеграм-каналов, распространение которых официально не разрешается на территории РФ.
Стоит отметить, что Диляра – девушка Моргенштерна. В своем "Инстаграм" она часто выкладывает фото и видео, на кадрах которых мелькает эпатажный певец.
Напомним, на днях у рэпера Моргенштерна вышел новый клип на песню "Аристократ". Возможно, как раз кадр из этого клипа попал в телеграм-каналы, ведь в ролике артист предстает голым в ванной. На кадрах Алишер предстает в роли аристократа XVIII века, а концовка намекает на скорое продолжение истории.
Ранее Моргенштерн выпустил еще один клип на песню OLALA, в котором предстал в образе баскетболиста Chicago Bulls.
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