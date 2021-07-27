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Сериалы
Виторгана перекосило после секса с Дапкунайте

Виторгана перекосило после секса с Дапкунайте

16 октября 2020 года на экраны вышла популярная российская комедия "Беспринципные" с Павлом Деревянко и Оксаной Акиньшиной в главных ролях.
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Разговорный ситком открывает зрителю смешные и волнующие подробности личной жизни богатых москвичей, которые, как и все, попадают в неловкие ситуации.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

По словам автора сценария сериала, в новой части концепция проекта сохранится. Сериал продолжит высмеивать тренды современности. В ленте снимается также Максим Виторган и Ингеборга Дапкунайте в образах Кости и Иры, которые наконец обрели гармонию. У героев теперь очень много секса.

На днях Павел Деревянко приоткрыл для поклонников завесу тайны о продолжении любимой ленты. Он опубликовал в своем "Инстаграм" снимок, на котором предстал рядом с Максимом Виторганом, скорчившим смешную рожицу.

"Марк Руффало и Роберт Дауни Джуниор в Москве на Патриках🕺🕺 @mvitorgan @pablo_derevyanko#беспринцыпные #патрики#максвиторган #паблодеревянко", – написал актер.

Фанаты принялись ликовать, узнав, что грядет продолжение их любимого ситкома. Многие выразили уверенность, что новый сезон "Беспринципных" будет таким же захватывающим, как и первый.

Ранее "Дни.ру" опубликовали эксклюзивные кадры с площадки телепроекта "Беспринципные", созданного по мотивам рассказов писателя Александра Цыпкина.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Кomsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2021, 15:57 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Деревянко, Акиньшина и Михалкова: эксклюзивные кадры с площадки "Беспринципных"

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