Виторгана перекосило после секса с Дапкунайте

Разговорный ситком открывает зрителю смешные и волнующие подробности личной жизни богатых москвичей, которые, как и все, попадают в неловкие ситуации.
По словам автора сценария сериала, в новой части концепция проекта сохранится. Сериал продолжит высмеивать тренды современности. В ленте снимается также Максим Виторган и Ингеборга Дапкунайте в образах Кости и Иры, которые наконец обрели гармонию. У героев теперь очень много секса.
На днях Павел Деревянко приоткрыл для поклонников завесу тайны о продолжении любимой ленты. Он опубликовал в своем "Инстаграм" снимок, на котором предстал рядом с Максимом Виторганом, скорчившим смешную рожицу.
"Марк Руффало и Роберт Дауни Джуниор в Москве на Патриках🕺🕺 @mvitorgan @pablo_derevyanko#беспринцыпные #патрики#максвиторган #паблодеревянко", – написал актер.
Фанаты принялись ликовать, узнав, что грядет продолжение их любимого ситкома. Многие выразили уверенность, что новый сезон "Беспринципных" будет таким же захватывающим, как и первый.
Ранее "Дни.ру" опубликовали эксклюзивные кадры с площадки телепроекта "Беспринципные", созданного по мотивам рассказов писателя Александра Цыпкина.
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