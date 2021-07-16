"Как вы умирать надоели": Съедаемый трауром Виторган обратился к покойникам

Горькая кончина знаменитого артиста Петра Мамонова задела Максима Виторгана. Звездный мужчина выразил соболезнования.

Вся страна скорбит об утрате известного рок-музыканта и актера Петра Мамонова. Ковид довел его до реанимации, комы и последнего вздоха. 15 июля его не стало. Многие звезды шоу-бизнеса высказались о том, каким прекрасным человеком был умерший артист, и написали трогательные заметки. В их число вошел и Максим Виторган. Он опубликовал в инстаграм-аккаунте черно-белый кадр покойного и небольшой текст.

"Как вы умирать надоели…" — начал пронзительное примечание актер. Судя по всему, так он обратился к выдающимся людям, которые оставили благой след в жизни общества, и отправились на тот свет. По словам Максима Виторгана, личности Петра Мамонова дали множество определений, но покойный музыкант превосходит их все своей многогранностью. "Он всегда бежал где-то впереди, маня и зовя… Выдумывая реальность и человека…" — отметил экс-супруг Ксении Собчак.

Россияне разделили траурное настроение Максима Виторгана и поддержали его с помощью комментариев. "Я думаю, такие люди не умирают — просто переходят в другое состояние", "И на луне он был первым. Потом уже Америка. Он был очень очень крутой дядька", " Светлая память и низкий поклон большому артисту и человеку", "Петр — гений. И очень очень жаль", — отреагировали пользователи Сети.