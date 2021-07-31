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Шоу-бизнес
Заподозренный в измене Воля раскрыл секрет счастливых отношений

Заподозренный в измене Воля раскрыл секрет счастливых отношений

Многие не могли предположить, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева могут быть вместе. Но уже восемь лет они остаются одной из самых красивых пар шоу-бизнеса.
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На днях знаменитый на всю страну юморист Павел Воля стал гостем YouTube-шоу "Дерзкая готовка с Ляйсан", ведущей которого и является сама титулованная спортсменка. На шоу супруги не только приготовили вместе манты, но и разоткровенничались перед зрителями.

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Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

Павел в очередной раз признался гимнастке в любви и поделился, чем именно она его зацепила и почему его выбрал пал именно на нее. Оказывается, шоумена покорила хозяйственность будущей супруги. "Когда я понял, что ты единственная в моей жизни, которая увидела у меня бардак и убралась, я подумал: "Держи ее крепче", – признался Воля.

Ляйсан растрогали такие слова, и она еле сдерживала слезы. Также звезда рассказала, что нередко балует своего супруга разными необычными блюдами, рецептами которых делится со своими подписчиками в социальных сетях. Стоить заметить, что такое серьезное отношение супругов к семейным ценностям, где мужчина – глава семьи, а женщина – хранительница очага, несколько лет назад вызвало волну негодования и хейта от многих россиян. Дело в том, что в интервью Ирине Шихман на канале "А поговорить?" телеведущая назвала "недоженщинами" всех тех, кто не умеет готовить.

Напомним, несколько месяцев назад в Сети появились слухи об изменах Павла Воли. Около полугода назад в "Инстаграме" появилась фотография юмориста с девушкой. Молодые люди были запечатлены в ресторане. Поклонники Ляйсан Утяшевой сразу же обвинили ее мужа в измене.

Супруги никак не прокомментировали эту ситуацию. Но несмотря на это, супруги продолжают писать друг другу посты с признаниями в любви и уже восемь лет остаются одной из самых красивых пар шоу-бизнеса.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
31 июля 2021, 11:09 Источник: Ютуб-канал Ляйсан Утяшевой ✓ Надежный источник
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