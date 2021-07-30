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Шоу-бизнес
Яковлева раскатала Проклову после скандальных откровений о секс-насилии

Яковлева раскатала Проклову после скандальных откровений о секс-насилии

Елена Проклова получила нелестную оценку от Елены Яковлевой из-за возмутительных слов про известного режиссера.
прочитано 487 раз

Скандальное заявление Елены Прокловой о том, что в юности она подверглась домогательствам знаменитого режиссера, до сих пор волнует россиян. Артистка мощно ударила по славной репутации легендарного деятеля искусства, пользуясь тем, что покойный не может постоять за себя. В недавнем интервью журналисты решили узнать мнение Елены Яковлевой об этом инциденте. Знаменитость прокомментировала поступок коллеги и обозначила причины ее провокационного поведения.

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Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Елена Яковлева сомневается в правдивости слов Елены Прокловой. В первую очередь, ее смущает то, что прошло слишком много времени с тех пор, как актриса якобы стала жертвой растления. Во-вторых, Яковлева считает поведение коллеги нечестным. Для нее очевиден факт, что за сенсационные откровения на ТВ, как заявление Прокловой, дают приличные гонорары. "И раз у артистки мало денег, значит, надо ей помочь. Вот она себе и помогла", — подытожила звезда.

По словам Елены Яковлевой, она никогда не страдала от двусмысленных предложений властных мужчин и даже готова поклясться, что ни разу не сталкивалась с домогательствами. Актриса отметила, что представители сильного пола в таких целях выбирают определенный тип женщин. Артистка уверена — о попытках растления "лучше сразу кричать", а не ждать долгие годы, как Елена Проклова.


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Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН «Москва»
Автор: 30 июля 2021, 16:57 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гость 124748
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Артистка уверена — о попытках растления "лучше сразу кричать", а не ждать долгие годы, как Елена Проклова.*(С)
а чего кричать-то,если все устраивало,если бы 15 летняя невинная девочка напугалась,так убежала бы из профессии без объяснения причин,а её ничего тогда не испугало,продолжила сниматься. а сейчас по шоу ходит,деньги на этом зарабатывает.о чем она предупреждает?всегда были такие дядьки и всегда были такие девочки,которых это устраивало.кого не устраивало,такие или не снимались,или уходили.
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