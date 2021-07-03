71-летняя Бабкина прикрыла прелести тонким халатиком

Надежда Бабкина предстала перед поклонниками в непривычном виде. Преображение артистки вызвало споры.

Надежда Бабкина входит в число тех артистов, которые умудряются не терять актуальность в течение длительного времени. При этом в отличие от многих певица привлекает к себе внимание не скандалами, а упорной работой.

Многие отмечают, что после тяжелой формы пневмонии Бабкина расцвела и взглянула на жизнь под другим углом. Артистка перестала обращать внимание на бренные вещи, которые не приносят ей радости.

Сейчас Бабкина пребывает в Уфе для выступления со своим ансамблем на форуме. Надежда Григорьевна решила показать своим поклонникам, как проходят ее будни.

Она разместила в своем "Инстаграме" видео, на котором предстала в непривычном для себя образе. На опубликованных кадрах Надежда Бабкина прикрылась тонким халатиком во время трапезы. Кроме того, она прокомментировала телесюжет цитатой из нетленного хита Аллы Пугачевой.

Внешний вид знаменитости оценили далеко не все пользователи Сети. Многие сочли поведение Бабкиной вульгарным. "Круто! Но голое плечо пожилой женщины, это не комильфо", "А холку обязательно надо оголять?", "Перед этим всем, я так понимаю, нужно нанести на лицо макияж, чтобы все видели?", — поделились мнением комментаторы. Стоит отметить, что основная масса подписчиков отправили Бабкиной лестные сообщения.