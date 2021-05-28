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Шоу-бизнес
Выдвижная челюсть Бабкиной шокировала фанатов: Кукла

Выдвижная челюсть Бабкиной шокировала фанатов: Кукла

Эпатажную Надежду Бабкину сфотографировали в одном из ресторанов Пятигорска.
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71-летняя артистка всегда поражает поклонников своей активностью, жизнелюбием и ухоженным внешним видом. Однако при личной встрече со звездой у фанатов не всегда складывается точно такое же впечатление, как при взгляде на телеэкран. Так недавно в Сети появился неоднозначный комментарий поклонников, случайно встретивших Надежду Бабкину в ресторане.

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Когда люди увидели знаменитость, они были слегка шокированы, но сразу бросились фотографировать. Во-первых, не каждый день просто так встретишь народную артистку, а во-вторых фанатам показалось, что Бабкина сильно перестаралась с омолаживающими процедурами. Певица напомнила посетителям ресторана куклу "с выдвижной челюстью-открывашкой". При этом люди отметили, что она действительно в жизни очень веселая – эмоциональный отзыв одной из жительниц Пятигорска опубликовала "Экспресс-газета".

Напомним, что не так давно Надежда Бабкина в тяжелой форме перенесла коронавирус. Однако неизменный оптимизм и жизненная энергия помогли артистке справиться с болезнью. 71-летняя звезда уже полностью вернулась к прежней форме и продолжила активно ухаживать за своей внешностью и следить за своим здоровьем.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в минувший год Надежда Бабкина смогла удвоить свои доходы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 19:13 Источник: Экспресс газета • Требует проверки
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70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах

комментарии

Ответить:

'
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А башка напоминает орехокол. Болеют и сразу же омолаживаются. Это как понять? Тут ковид, и тут же новая челюсть с хфегурой и мордой лица.
666
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В000нннююючччаааяя жидовская трясучка:"Эх хвост чешуя макака черн000жжж000пппааая!".Провалялась тварь в клинике пластической хирургии,а всем напиззззддддееелллаа,что COVID перенесла!Тварь!
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