Кудрявцева пригрозила Волочковой и Цискаридзе

Звездная родительница часто делится милыми фото и видео с участием ее 2-летней дочери Марии. В этот раз Кудрявцева выложила ролик, снятый на занятиях по танцам.
На видео девочка активно выполняла задания руководителя, забавно бегала и нелепо показывала заученные элементы. Лера, в свою очередь, иронично подписала пост: телеведущая отметила, что для Анастасии Волочковой и Николая Цискаридзе растет замена.
Подписчики тут же отреагировали на пост. Многие отметили, что Маша прелестно двигается и чувствует музыку. Однако некоторые посоветовали Кудрявцевой не отдавать девочку в балет, если нет таланта, ведь так получится "вторая Волочкова".
"Лерочка, ваша Машенька – чудо! Только если скажут, что нет балетных талантов, не заставляйте девочку, чтобы не получилась вторая Волочкова", "Такая прелестная девочка у вас, Лера", "Лучший балет, что я видела", – забавно прокомментировали пользователи.
К слову, незадолго до этого Лера Кудрявцева рассказала фолловерам о том, летом ее дочь отправится в танцевальный лагерь в Сочи. Сейчас же семья звезды находится в отпуске, где маленькая Маша впервые попробовала себя на балетном поприще.
Напомним, что недавно Лера Кудрявцева опубликовала фото дочери Маши. Красные от жары и чумазые от арбуза щечки не оставили равнодушными фолловеров.
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