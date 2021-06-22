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Шоу-бизнес
50-летнюю Кудрявцеву заподозрили в употреблении "таблеток от бессмертия"

50-летнюю Кудрявцеву заподозрили в употреблении "таблеток от бессмертия"

Телеведущая Лера Кудрявцева показала видео, на котором предстала в оголившем ее прелести платье.
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В разгар пандемии коронавируса телеведущая Лера Кудрявцева продолжает активно работать. Она снимается в передачах и ведет эфиры. В один из трудовых дней она предстала в ослепительно красивом аутфите. Свой образ Лера сняла на видео в отражении зеркала и показала в своем "Инстаграм".

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

На кадрах Лера Кудрявцева предстала в ярко коралловом платье с воланами, оголившими ее плечи. Телеведущая сняла видео в отражении зеркала перед очередным эфиром. Также в кадр попали сотрудники ее команды.

Поклонники отметили, что 50-летняя Лера Кудрявцева не выглядит на свой возраст. Некоторые подписчики ее "Инстаграм" и вовсе с юмором отметили, что звезда 90-х принимает что-то специальное для сохранения молодости.

"Вы таблетки от бессмертия принимаете?" – написал фолловер.

Сложно поверить, что Лера Кудрявцева на самом деле бабушка. Старший сын звезды Жан от первого брака подарил ей внука Льва. Примечательно, что внук такого же возраста, как и младшая дочь Леры Кудрявцевой. Девочка по имени Мария родилась у Леры Кудрявцевой от хоккеиста Игоря Макарова, с которым она живет уже семь лет.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Лера Кудрявцева взмолилась о помощи.

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Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2021, 15:54 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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