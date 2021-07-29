"Вера остановись!": Брежнева крупно сняла свою виляющую промежность

Брежнева не стесняется обнажаться перед камерами и демонстрировать свое идеальное подтянутое тело. Многих она мотивирует, многих раздражает этим.
На этот раз Вера Брежнева выложила видео, на кадрах которого танцует под современную ритмичную музыку. Певица предстала в бежевом комплекте бесшовного белья. Она нежно виляла бедрами и приближалась к камере. В конечном итоге на первом плане оказалась только ее промежность. Певица выкатывала и втягивала живот, демонстрируя тантрические способности."Сверхспособности. Я вот что умею, а вы что?" – написала артистка.
Поклонники признали, что видео получилось очень откровенным и призвали Веру Брежневу прекратить выкладывать такое посреди рабочей недели.
"Вера, остановись!"; "Рабочее настроение пропало"; "Очень горячо, огонь!" – написали фанаты.
Ранее "Дни.ру" писали, что на гастролях в Турции 39-летняя Вера Брежнева столкнулась с проблемами. Из-за плохого самочувствия в жару она оголилась до невозможности, чем привлекла немало любопытных глаз поклонников. Певица надела маленький вязаный топ, который оголил ее упругую грудь.
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