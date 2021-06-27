"Все решаю сама": Брежнева поделилась подробностями семейной жизни с Меладзе

Вера Брежнева рассказала о том, каково жить с таким талантливым человеком, как Константин Меладзе.



Певица и композитор – не только счастливая пара, но и плодотворный творческий тандем. Артистку не раз назвали музой мэтра отечественного шоу-бизнеса. Сама же Вера Брежнева скептически относится к таким заявлениям.

В шоу "Русские перцы" на "Русском радио" она призналась, что ей дико читать подобные комментарии в Сети. По ее словам, у 58-летнего продюсера нет конкретной музы. Исполнительница отметила, что супруга может вдохновить не только человек, но и событие, ситуация, впечатление.

Вера Брежнева добавила, что раньше пыталась участвовать в работе мужа, но потом осознала, что композитора лучше в творческим процессе не трогать. Звезда отметила, что когда возлюбленный работает, она не лезет к нему с бытовыми вопросами.

"Все решаю сама", – заявила знаменитость. По словам Веры Брежневой, когда супруг работает, вся их семья ходит на цыпочках. В зависимости от сложности песни, работа над очередным хитом длится месяц, а то и два.

Певица рассказала, что видит творческие муки мужа и понимает его состояние. Она сравнила появление новой композиции с рождением ребенка. По словам Веры Брежневой, это и опустошение, и счастье одновременно. Ранее звезда поделилась своим видением счастливого брака. Она отмечала, что одной любви для гармоничных отношений мало.