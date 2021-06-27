Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Воскресенье
27 июня
Лента новостей
13:10
"Невероятное пренебрежение": Михалков плюнул в вылезшую на сцену МХАТа Бузову
12:57
"Город закрыт": пандемия нарушила планы брутального красавчика из "Фабрики звезд"
12:32
"Я забыл про член": воздерживающийся Фомин месяц не онанировал
12:26
"За увяданием – смерть": 52-летняя Варум обеспокоена изменениями во внешности
12:05
"Ценности Евросоюза куда-то засунули": экс-министр Климкин предостерег Меркель и Макрона
11:55
Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
11:52
"Все решаю сама": Брежнева поделилась подробностями семейной жизни с Меладзе
11:19
"По утрам что-то подташнивает": свекровь Хаматовой подозревают в беременности
11:14
Звезда "Папиных дочек" приготовилась к смерти
11:06
Больно смотреть: Пораженного недугом Зайцева увезли в припадке после глотка шампанского
10:37
"Я безумнейше люблю Олега Евгеньевича": Асмус прокомментировала новый роман
10:30
"Не пугайте нас так": свежее фото онкобольного Юдашкина вызвало оторопь
08:03
Перекошенное лицо Пеговой вызвало бурную реакцию в Сети
06:08
"Разорвал в клочья": Ревнивый муж Ротару избавился от соперника
03:59
Экс-участник "Дома-2" назвал истинные причины развода Бородиной
02:07
Макеева подралась в экс-супругой своего нынешнего мужа
00:01
"Ходит по рукам": Вмазавшую сопернице Макееву попрекнули обилием мужчин
22:59
"Был бы ад!": привитая Собчак поблагодарила Собянина за ограничения в столице
22:03
"Ничего себе": Потерявшая стыд Жасмин вышла в люди без юбки
20:00
Эксперт: Си Цзиньпин планирует выйти на связь с Путиным из-за Лукашенко
18:04
Рудковская впервые показала лицо сына от суррогатной матери
18:02
"Жди службу опеки и полицию": Обманутая Гуфом Айза Долматова объявила войну
17:53
Экономист Марголин о последствиях санкций против Белоруссии: Власти будут продолжать закручивать гайки
17:51
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
17:49
Крутой связался с наркоманами из-за младшей дочери
17:45
Трое человек утонули на рыбалке в Красноярском крае
17:16
"Меня пугает внешний вид Бузовой": Лена Миро жестко раскритиковала инста-диву
16:41
Тяжелобольную экс-супругу Аршавина упрекнули в манипуляции ребенком
16:36
Американский ракетный эсминец отправился в Черное море
16:24
Владимир Меньшов заразился коронавирусной инфекцией
16:22
"Боже, дай ей шанс!": Беды преследуют угасающую в коме МакSим
15:59
Кровавые разборки в Иваново: подозреваемый задержан
15:50
Харатьян без штанов вызвал удивление у коллег
15:42
В московском метро на пути упал пассажир
15:30
В Улан-Удэ молодой человек помочился на крышу храма
15:29
Вакцина "Спутник Лайт" вышла в гражданский оборот
15:20
Ударившейся в работу Навке быстро нашли замену: Роскошные красотки
14:44
"Под чем оно?": корчащегося и хихикающего Милохина со стеклянными глазами отправили к наркологу
14:38
На фестивале "Жара" Бузова спела под фонограмму: Так может каждый
14:30
Политик Волга: Зеленский своей риторикой ведет Украину к полной изоляции
14:05
Тяжелобольная Слава теряет память
13:46
Перелом и многочисленные синяки: Тюльпанова с травмами оказалась в больнице
13:12
"Ты мою душу не тронешь": Бородина впервые прокомментировала развод
12:51
Бурунов резко высказался о Петрове
12:50
За сутки коронавирусом заразились 21 665 россиян
12:37
Звезда "Ранеток" рассказала о сексе с коллегой по группе: Многие офигели
12:26
"Как жаба": Растолстевшую Буланову перестали узнавать
12:07
Алика Смехова показала могилу Валерия Золотухина
11:48
"Была готова на все": Зудина вскрыла подноготную романа с Табаковым после обсуждения измен
11:45
Ведущий "Матч ТВ" вывел Бузову на чистую воду после скандального эфира
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Все же видно!": бывшую пассию Казаченко застукали на улице без нижнего белья
Известная артистка обвинила Пугачеву в некомпетентности и грубости
"Нет больше свидетелей": развязавшей секc-скандал Прокловой нанесли новый удар
"Под чем оно?": корчащегося и хихикающего Милохина со стеклянными глазами отправили к наркологу
"Меня пугает внешний вид Бузовой": Лена Миро жестко раскритиковала инста-диву
"Как жаба": Растолстевшую Буланову перестали узнавать
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Все решаю сама": Брежнева поделилась подробностями семейной жизни с Меладзе

"Все решаю сама": Брежнева поделилась подробностями семейной жизни с Меладзе

Вера Брежнева рассказала о том, каково жить с таким талантливым человеком, как Константин Меладзе.
прочитано 447 раз

Певица и композитор – не только счастливая пара, но и плодотворный творческий тандем. Артистку не раз назвали музой мэтра отечественного шоу-бизнеса. Сама же Вера Брежнева скептически относится к таким заявлениям.

ПО ТЕМЕ

Развлечения Брежневой и Меладзе в припаркованном авто попали на видео

Всплыли сенсационные данные о прошлом Брежневой: работала уборщицей?

 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

В шоу "Русские перцы" на "Русском радио" она призналась, что ей дико читать подобные комментарии в Сети. По ее словам, у 58-летнего продюсера нет конкретной музы. Исполнительница отметила, что супруга может вдохновить не только человек, но и событие, ситуация, впечатление.

Вера Брежнева добавила, что раньше пыталась участвовать в работе мужа, но потом осознала, что композитора лучше в творческим процессе не трогать. Звезда отметила, что когда возлюбленный работает, она не лезет к нему с бытовыми вопросами.

"Все решаю сама", – заявила знаменитость. По словам Веры Брежневой, когда супруг работает, вся их семья ходит на цыпочках. В зависимости от сложности песни, работа над очередным хитом длится месяц, а то и два.

Певица рассказала, что видит творческие муки мужа и понимает его состояние. Она сравнила появление новой композиции с рождением ребенка. По словам Веры Брежневой, это и опустошение, и счастье одновременно. Ранее звезда поделилась своим видением счастливого брака. Она отмечала, что одной любви для гармоничных отношений мало.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 27 июня 2021, 11:52 Источник: "Русское радио" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительная Брежнева рассекает по Баку в смелом наряде

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я безумнейше люблю Олега Евгеньевича": Асмус прокомментировала новый роман

Актрисе давно приписывают отношения с Меньшиковым

Шоу-бизнес

Экс-участник "Дома-2" назвал истинные причины развода Бородиной

Счастливый брак длился шесть лет

Шоу-бизнес

"По утрам что-то подташнивает": свекровь Хаматовой подозревают в беременности

Речь о 82-летней Ольге Волковой

Шоу-бизнес

"Все решаю сама": Брежнева поделилась подробностями семейной жизни с Меладзе

Звезда объяснила, что вдохновляет ее мужа

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+