"Все моложе и горячее": Измученная жарой Брежнева оголила грудь

Поп-дива избавилась от лишней одежды. Вера Брежнева похвасталась фигурой.

Гастроли в Турции обернулись для Веры Брежневой деликатной проблемой. Артистка призналась, что в жаркую погоду ей тяжело выступать — приходится активно двигаться на сцене и, как результат, сильно потеть. На курорте знаменитость старалась выбирать максимально открытые наряды, чтобы было комфортнее переносить высокую температуру. Один из летних образов артистка продемонстрировала в "Инстаграм", получив массу комплиментов.

Звездная блондинка надела короткий вязаный топ с глубоким декольте, оголив значительную часть груди. Фигура позволила ей надеть ультракороткие шорты с необработанным краем. В этом пикантном наряде Вера Брежнева сначала делала селфи, а потом позировала перед фотографом.

Образ поп-дивы произвел в Сети фурор. Поклонники отметили, что звезда обладает великолепной фигурой с роскошным бюстом, округлыми бедрами и узкой талией. Подписчики заявили, что 39-летняя певица выглядит ровесницей своих дочерей, не переставая радовать привлекательной внешностью. "Вера, вы с каждым годом все моложе и горячее", "Ну нельзя быть на свете красивой такой!", "Самая желанная, самая милая", "Какие ножки!", "Ты будоражишь своей внешностью всех мужчин этой планеты", — написали комментаторы Вере Брежневой.

