"Все моложе и горячее": Измученная жарой Брежнева оголила грудь

Гастроли в Турции обернулись для Веры Брежневой деликатной проблемой. Артистка призналась, что в жаркую погоду ей тяжело выступать — приходится активно двигаться на сцене и, как результат, сильно потеть. На курорте знаменитость старалась выбирать максимально открытые наряды, чтобы было комфортнее переносить высокую температуру. Один из летних образов артистка продемонстрировала в "Инстаграм", получив массу комплиментов.
Звездная блондинка надела короткий вязаный топ с глубоким декольте, оголив значительную часть груди. Фигура позволила ей надеть ультракороткие шорты с необработанным краем. В этом пикантном наряде Вера Брежнева сначала делала селфи, а потом позировала перед фотографом.
Образ поп-дивы произвел в Сети фурор. Поклонники отметили, что звезда обладает великолепной фигурой с роскошным бюстом, округлыми бедрами и узкой талией. Подписчики заявили, что 39-летняя певица выглядит ровесницей своих дочерей, не переставая радовать привлекательной внешностью. "Вера, вы с каждым годом все моложе и горячее", "Ну нельзя быть на свете красивой такой!", "Самая желанная, самая милая", "Какие ножки!", "Ты будоражишь своей внешностью всех мужчин этой планеты", — написали комментаторы Вере Брежневой.
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