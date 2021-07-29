"Нечего рассказывать": Крутой скрыл подробности большого праздника

Советский и российский композитор, продюсер и народный артист РФ Игорь Крутой сегодня празднует свой 67-й день рождения. Он прокомментировал мероприятие.

Игорь Яковлевич рассказал журналистам, что в этом году решил обойтись без пышных торжеств. Вместо толпы друзей, коллег и почитателей в этот день его окружают лишь самые близкие члены семьи. Однако делиться деталями мэтр отказался. Он отметил, что "рассказывать нечего", так как "ничего оригинального" не происходит. Он проводит день тихо и в компании любимых людей.

Легендарный артист и продюсер родился в 1954 году в Кировоградской области УССР. С ранних лет он пристрастился к музыке. В детстве мальчик вовсю играл на баяне. В 1957 году он поступил на дирижерско-хоровое отделение педагогического института. Карьера Игоря Крутого началась с работы пианистом в столичном оркестре. Уже через двадцать лет после поступления в высшее учебное заведение свет увидела его первая пластинка.

Напомним, Игорь Крутой счастлив в браке с 1995 года. Младшей дочери легенды, Александре, 18 лет. Большую часть времени она проводит в США, но искренне наслаждается совместным времяпрепровождением с папой в его доме. Ранее сообщалось, что папа с наследницей якобы даже набили "парные" татуировки.

Пока в личном блоге знаменитости не опубликован ни один пост с празднования 67-летия. Поклонники активно поздравляют легенду под старыми снимками и желают артисту всего самого наилучшего.

