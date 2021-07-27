"Здесь нет заигрывания, все по-настоящему": Крутой узнал про связь Лещенко с 32-летним парнем

"Я как-то снялся у Саши в клипе, в котором случайно сказал две фразы – "все непросто" и "надо преодолевать", – рассказал Лев Лещенко. – Видно эти слова как-то его накрутили, и он по их мотивам написал потрясающие стихи. И мы решили сделать такую коллаборацию. Причем мы очень искренне относимся друг к другу, и просто хотим порадовать наших поклонников чем-то новым".
"Мы не подстраиваемся, не делаем это во имя хайпа, – заверил Народный артист. – Я даже предварительно дал послушать песню Игорю Крутому, мнение которого для меня авторитетно. Он сказал: "Мне настолько это нравится, здесь нет заигрывания какого-то, здесь все по-настоящему, крепко сделано, я вас приглашаю на "Новую волну". И мы с Сашей поедем на данный музыкальный фестиваль с этой замечательной песней".
79-летний Народный артист хочет оставаться в тренде. "Я как-то постоянно держу нос по ветру. Надо знать, чем сейчас занимается молодежь, – пояснил исполнитель. – Хотя я не без критики к этому отношусь. Мне кажется, наше поколение, начиная с "шестидесятников", оно было очень нравственное, этого мне сейчас немножко не хватает. В современно шоу-бизнесе много достойных ребят, профессиональных, грамотных и продвинутых. Хотя рядом с ними много мишуры и пены, которую, конечно, должны потихонечку отсечь".
Именно поэтому Лещенко считает, что коллаборации с молодыми важны. "Ведь мы не только узнаем друг друга, но мы должны чувствовать друг друга, мы должны знать, о чем думает другое поколение", – объяснил певец.
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