Канделаки безжалостно проехалась по Собчак: Человек из "Дома-2"

В то время журналистки вместе вели программу на телевидении. Ходили слухи, что они даже планировали организовать совместный бизнес, но в какой-то момент все изменилось. В прессе быстро появилось высказывание звезды шоу "Самый умный" о том, что ее коллега добилась всего только из-за известной фамилии. Началась страшная война, которая продолжается до сих пор.
Ксения Собчак нередко мельком "проходится" по бывшей подруге. Так, она часто высказывается относительно фигуры Тины Канделаки утверждая, что спорт никак не помогает ей стать лучше, а человек с подобным телосложением якобы просто не имеет никакого права рекламировать спортивные товары, а также говорить о правильном питании и диетах. Без ответа высказывания не остаются. Также звездной блондинке не нравится продукция бренда экс-коллеги, о чем она открыто говорит.
Теперь Тина Канделаки дала новое интервью. Журналистку спросили, что она думает об участии Ольги Бузовой в нашумевшей постановке МХАТа "Чудесный грузин". Она быстро ответила, что не видит совершенно ничего плохого в подобном эксперименте. По словам знаменитости, если один "человек из "Дома-2" может баллотироваться в президенты страны, то нет никаких причин, чтобы другой не мог играть в театре.
Многие сразу поняли, что намек был, в очередной раз, сделан на бывшую приятельницу, Ксению Собчак. Пока она никак не отреагировала на колкость. Напомним, некоторое время назад поющую ведущую пригласили принять участие в постановке МХАТа. Спектакль получил крайне неоднозначные отзывы, а многие артисты были разгневаны подобным решением худрука. Ольга получила хорошие деньги за свою работу.
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