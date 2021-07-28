Счастливая женщина: певица Зара рассказала об одиночестве

Исполнительница воспитывает двоих сыновей. Она призналась, что отпрыски заполняют все ее время и внутреннее пространство.
Певица Зара не замужем. Знаменитость дала понять, что и возлюбленного у нее сейчас нет. Но это не делает ее жизнь скучной и серой. "Сейчас я счастливая женщина", – поделилась артистка.
Помимо забот о детях у певицы Зары есть работа, которая ее поглощает и вдохновляет. Кроме того, она поддерживает тесную связь с родителями. Дружная семья, друзья и любимое дело – вот то, что сегодня важно для звезды.
Вместе с тем, 38-летняя исполнительница не исключает, что когда-нибудь еще встретит своего принца. Певица Зара отметила, что если в ее сердце зажжется "огонь", то это будет очень хорошо. Но даже если этого и не произойдет, знаменитость не расстроится.
Певица Зара за все благодарит Бога и Вселенную. Она хочет, чтобы так продолжалось как можно дольше.
Напомним, личная жизнь артистки долго складывалась не очень удачно. В 21 год она вышла замуж за сына Валентины Матвиенко Сергея. Супруги прожила вместе полтора года. После развода певица Зара впала в тяжелую депрессию. Вторым мужем исполнительницы стал Сергей Иванов. У пары родились наследники Даниил и Максим. Но и этому союзу не было суждено просуществовать долго. Потом артистке приписывали разные романы.
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