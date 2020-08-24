"В моей семье горе": певица Зара похоронила родного человека

Звезда российской эстрады столкнулась с горькой потерей. Певица Зара лишилась дорогого ей родственника. Своими переживаниями солистка поделилась в личном блоге в "Инстаграм".

В семье певицы Зары случилось горе: скончался родной дядя артистки. По словам исполнительницы, у нее были крайне близкие и теплые отношения с мужчиной.

Зара опубликовала архивные кадры, на которых предстала в обнимку с дядей Алиханом. Солистка призналась, что для нее потеря родственника является серьезным ударом.

Певица подтвердила, что мужчина был талантливым адвокатом, видевшим так много человеческого горя за всю свою жизнь.

Но суровая профессия не поменяла душевного родственника, а только закалила его и научила правильно расставлять приоритеты. Чему он и учил Зару.

"Не стало моего любимого дяди Алихана. Такого умного, доброго, благородного, интеллигентного. Когда-то давно он был учителем истории и географии. Последние годы работал адвокатом, как дедушка, продолжил династию", – подписала семейные фотографии певица.

Зара уверена, что ее дядя запомнился всем как честный и отзывчивый человек. Он никогда не мог пройти мимо чужого горя и помогал людям бескорыстно.

О причине смерти 37-летняя исполнительница рассказывать не стала. Только лишь намекнула, что врачи не смогли вовремя помочь ее родственнику.

Дядя часто поддерживал звезду в тяжелые времена. Он присутствовал на каждом концерте Зары. Всегда встречал любимую племянницу с распростертыми объятиями.

Многочисленная аудитория певицы выказала свои соболезнования. Нашлись и те, кто лично знал дядю Алихана. Пользователи социальной сети добавили, что такие замечательные люди остаются в сердцах навсегда.