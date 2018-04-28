Разведенная певица Зара вывела в свет красавцев-сыновей

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фантастического фильма Marvel "Мстители: Война бесконечности" режиссеров Энтони Руссо и Джо Руссо. В основе сценария картины лежит классический комикс об увлекательных приключениях команды супергероев, спасающих планету от агрессии космических злодеев. Надо ли говорить, что ленты такого толка пользуются бешеной популярностью не только у детей, но и многих взрослых.



В числе поклонников супергеройской саги оказались и некоторые российские знаменитости. Премьерный показ посетила певица Зара. Исполнительница пришла в компании сыновей-красавцев. Отметим, что после развода с супругом артистка тщательно скрывает подробности своей личной жизни и появляется на публике либо в обществе наследников, либо в одиночестве.