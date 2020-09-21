Новый возлюбленный Зары рассекретил роман с певицей: Дал обещание выиграть ради нее

Слухи о том, что у певицы Зары новый роман, появились уже давно. Однако девушка никак не комментировала личную жизнь, видимо, боясь спугнуть свое счастье. Наконец, возлюбленный звезды Артем Лобов подтвердил информацию.

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