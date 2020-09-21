Новый возлюбленный Зары рассекретил роман с певицей: Дал обещание выиграть ради нее

Ирландский боец русского происхождения в личном блоге показал трогательный снимок с певицей. Видимо, пара прощается на вокзале. Они нежно смотрят друг другу в глаза и обнимаются.
В подписи к кадру Артем Лобов заявил, что дал обещание Заре выиграть бой ради нее. Артистка тут же отреагировала на запись, оставив эмодзи сердца в комментариях. Сама же певица пока не афиширует роман.
Поклонники пришли в восторг от совместного фото. "Пацан сказал-пацан сделал (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пошла жара", "Удачи", – написали в комментариях.
Напомним, личная жизнь Зары долгое время складывалась не очень удачно. Когда артистке был 21 год, она приняла православие и вышла замуж за сына Валентины Матвиенко Сергея. Пара прожила в браке всего полтора года, и после расставания певица впала в тяжелую депрессию.
Затем девушка повторно пошла под венец, супругом стал Сергей Иванов. В этом союзе появились двое сыновей – Даниил и Максим. Когда младшему было всего четыре года, пара объявила о разводе. Как признавалась Зара, они долгое время пытались сохранить отношения ради детей, однако в итоге все стало только хуже.
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