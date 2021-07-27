Полмиллиона за могилу: названо место похорон актрисы Ольги Волковой

Жизнь актрисы Ольга Волковой была долгие годы связана с Санкт-Петербургом. Она родилась в 1939 году в Ленинграде, окончила актерскую студию при Ленинградском ТЮЗе, служила в театре Комедии и БДТ. Но в 1997 году Волкова переехала в Москву, где в роли приглашенной актрисы стала появляться на сцене ряда театров. А вот где звезда фильмов "ТАСС уполномочен заявить" и "Небеса обетованные" найдет последнее пристанище и обретет вечный покой?..

"Все мои родные похоронены в Питере, есть место на кладбище, где лежат все предки, – рассказала 82-летняя актриса. – Когда умер мой муж (заслуженный деятель искусств, главный художник Большого театра кукол в Санкт-Петербурге Владимир Ховралев скончался в 2015-м – Прим. ред.), я хотела там же похоронить его урну. А урну не выдают, пока не купишь место на кладбище".

"Похоронить же в Москве пять лет назад стоило три миллиона, за МКАДом – полтора. И только в области за 500 тысяч я смогла купить большой участок, в том числе и для себя, куда, вероятно, будут складывать и всех остальных", – объяснила Волкова.

Ничего странного в том, что место на кладбище покупается при жизни, актриса не видит. "У меня такая связь с теми, кто ушел, что я всем, кто меня любит, говорит: "Я не исчезну, я буду рядом, задай вопрос, и я отвечу", – пояснила она. – Хотя в молодости мне об этом не хотелось думать, хотелось идти только вперед".

Коллега Ольги Волковой Леонид Куравлев о своей могиле тоже позаботился заранее. В 2012-м на 73-м году жизни скончалась его любимая супруга Нина Васильевна – преподаватель английского языка, директор школы. На могиле жены на Троекуровском кладбище артист установил красивое гранитное надгробие, на котором золотом выбито и его собственное имя. Правда, более мелким шрифтом и по понятным причинам без дат...