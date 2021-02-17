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"С подружкой Юлечкой": Алену Кравец похоронят возле Началовой

Фото: Пресс-служба
"Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" – говорил Воланд в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Да, смерть – это неизбежны финал богатых и бедных, знаменитых и безвестных...
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Среди артистов принято заранее продумывать церемонию собственных похорон и покупать место на кладбище. Например, Иосиф Кобзон незадолго до ухода признался "Дни.ру": "Мне по статусу полагалось место на Новодевичьем кладбище, но уступил его для могилы худрука Московского театра эстрады Бориса Брунова. Я написал бумагу, в которой завещал себя похоронить рядом с мамой Идой Исаевной на Востряковском кладбище. Выкупил там участок, Это наше родовое место".

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Певица Ирина Отиева тоже заранее позаботились о месте последнего упокоения – для себя и престарелой матери, врача Елены Отиевой. Артистка уде уладила все формальности, чтобы не обременять заботами дочь Злату 1996 года рождения: мол, сама наследница этого не потянет.

А когда тридцать лет назад умерла мать Валентины Талызиной, то актриса нарочно оставила место рядом с могилой на Ваганьковском. "Простите, а для кого?" – поинтересовались у нее журналисты. "А сами-то как думаете? К шагу в вечность надо заранее готовиться", – вздохнула звезда театра и кино.

Алла Пугачева приобрела место на Кузьминском кладбище столицы, где покоятся ее умершие в 80-х годах прошлого столетия мать Зинаида Одегова и отец Борис Пугачев. В 2011 году скончался единственный брат певицы Евгений, но похоронить его рядом с родными не вышло: погребение на старом Кузьминском кладбище к тому времени запретили. Поэтому Примадонна приобрела участок рядом с центральным входом (сразу для нескольких могил), эксгумировала и перевезла сюда останки всех своих близких.

Когда в 2012-м на 73-м году жизни скончалась любимая супруга Леонида Куравлева, то на ее могиле на Троекуровском кладбище он установил красивое гранитное надгробие, на котором золотом выбито и его собственное имя. Правда, более мелким шрифтом и по понятным причинам без дат. Актер, очевидно, не желает никого обременять и все сделал сам, заранее озаботившись своими похоронами.

Фото: Пресс-служба

Актриса и певица Алена Кравец, зная про все эти истории, тоже подумала о жизни вечной. "Мне хотя нет еще и 40, но я часто думаю о том, что когда-то меня не станет, – заявила Алена "Дни.ру". – Сколько своих молодых друзей я уже похоронили – скоропостижно ушли от рака, СПИДа, погибли в катастрофах!"

Фото: Пресс-служба

"Я хотела бы покоиться на Троекуровском кладбище, – уверяет светская львица. – Там же есть целая аллея звезд, где похоронены мои кумиры – Марина Голуб, Валентин Гафт, Николай Караченцов, Александр Лазарев. Но я себе выбрала новую часть некрополя – недалеко от моей подружки Юлечки Началовой, к которой часто прихожу. Сейчас через процедуру аукциона буду заниматься оформлением. Хотя, надеюсь, что жить буду долго!"

Судя по данным ГБУ "Ритуал", купить участок земли размером 2 на 1,80 м. на Троекуровском кладбище через процедуру открытого аукциона стоит всего около 2 миллионов рублей. Хотя по совокупности заслуг перед Родиной упокоиться там можно и бесплатно. Например, после кончины Юлии Началовой зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сделала депутатский запрос на имя главы Департамента торговли и услуг города Москвы, в котором сообщила: "Началова активно участвовала в проектах и программах патриотической направленности, вела широкую благотворительную работу. Внезапная тяжелая болезнь не позволила ей принять участие в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией, но до последней минуты Юлия была подлинным патриотом, искренним, преданным служению Родине. Юлия всегда активно участвовала в мероприятиях, организованных правительством Москвы, неоднократно выступала с концертами в горячих точках". В итоге участок родным звезды выдели безвозмездно.

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Автор: 17 февраля 2021, 09:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бедная Юля: могила Началовой утонула

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