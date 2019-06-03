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Июнь 3, 2019
просмотры: 123

Ленчика из "Ворониных" сняли за ручку с Ольгой Кабо

567

С 25 мая по 2 июня в городе-курорте Железноводск проходил первый Международный кинофестиваль "Герой и время"  За это время конкурсные показы увидело более 15000 зрителей. Творческие встречи с Владимиром Меньшовым, Светланой Немоляевой, Аликой Смеховой, Ольгой Волковой и другими любимыми артистами посетили более 7 тысяч гостей. И еще около 60 тысяч приходили на городскую площадь на концерты Пелагеи,  Дмитрия Харатьяна, Эмира Кустурицы и других исполнителей. Ну а на красной дорожке церемонии закрытия фестиваля зрители громче всего приветствовали Станислава Дужникова, исполнителя роли Леонида в сериале "Воронины". Причем появился он под руку с Ольгой Кабо.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Моя искренняя благодарность всем тем, кто показал мне чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/TYEL5M Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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