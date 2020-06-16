Названо место похорон Леонида Куравлева

Леонид Куравлев – легенда отечественного кино. В больших и эпизодических ролях он появился в 200 картинах, среди которых ставшие культовыми "Афоня", "Не может быть!", "Ширли-мырли", "Золотой теленок", "ТАСС уполномочен заявить". Народный артист России будет похоронен на Троекуровском кладбище. Место под могилу он выбрал сам.

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