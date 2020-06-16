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Названо место похорон Леонида Куравлева

Названо место похорон Леонида Куравлева

Леонид Куравлев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Леонид Куравлев – легенда отечественного кино. В больших и эпизодических ролях он появился в 200 картинах, среди которых ставшие культовыми "Афоня", "Не может быть!", "Ширли-мырли", "Золотой теленок", "ТАСС уполномочен заявить". Народный артист России будет похоронен на Троекуровском кладбище. Место под могилу он выбрал сам.
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Троекуровское кладбище считается филиалом Новодевичьего. Здесь хоронят политиков, военных, ученых, артистов – весь цвет нации. На центральной аллее огромный участок отведен под погребение звезд. Актеры Николай Караченцов, Александр Лазарев, Марина Голуб и Владислав Галкин, пианист Александр Петров – сплошь легенды. Здесь, очевидно, упокоится и Леонид Куравлев.

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В 2012-м на 73-м году жизни скончалась его любимая супруга Нина Васильевна – преподаватель английского языка, директор школы. Они познакомились на катке в далеком 1952-м, когда Леониду было 16, а Нине – 13. Через восемь лет поженились и счастливо прожили вместе 52 года.

После смерти супруги Леонид Куравлев начал вести затворнический образ жизни, практически перестал сниматься (всего одна небольшая работа в 2015 году) и появляться на публике. На могиле жены на Троекуровском кладбище он установил красивое гранитное надгробие, на котором золотом выбито и его имя. Правда, более мелким шрифтом и по понятным причинам без дат.

Леониду Вячеславовичу идет 84-й год. Актер, очевидно, не хотел никого обременять и все сделал сам, заранее озаботившись собственными похоронами. Memento mori ("помни о смерти"), как говорится. Пусть артист живет долго. Наверняка возникает странное ощущение, когда смотришь на свою могилу или возлагаешь к ней цветы.

Фото: Дни.ру

Кстати, известные люди часто покупают себе места на кладбище. Иосиф Кобзон хотел быть погребенным рядом с матерью на еврейском участке Востряковского. Алла Пугачева устроила семейное захоронение на Кузьминском, где покоятся ее родители и брат. Несколько лет назад Примадонна переместила их останки, вероятно, думая о неизбежном будущем...

Автор: 16 июня 2020, 11:39
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ольга Чернова
Ответить
ни одна грязь за всю длинную жизнь этого актёра к нему не прилипла...ему не нужен был никакой пиар...вечная память в наших сердцах...помним и любим..
1

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