Могила рядом с мамой: стали известны подробности похорон Ирины Отиевой

Ирину Отиеву называли королевой джаза. Поклонники, цветы, эфиры – казалось, так будет вечно. Но у судьбы были свои планы...



Звезда внезапно исчезла с экранов и сцены на пике своей карьеры. По словам ее возлюбленного, Ирина перестала выходить из дома, а компанию ей все чаще составляет алкоголь. При этом артистка стала задумываться об уходе.

Как выяснили журналисты, Ирина Отиева уже купила два места на кладбище – для себя и престарелой матери, врача Елены Отиевой. Она уладила все формальности, чтобы не обременять заботами дочь Злату 1996 года рождения: мол, сама наследница этого не потянет.

Вообще, у знаменитостей принято покупать места при жизни. Леонид Куравлев, Алла Пугачева, Прохор Шаляпин – все они уже знают, где будут покоиться. Правда, иногда возникают конфузы.

Певец Иосиф Кобзон незадолго до смерти рассказывал: "В 1997 году скончался конферансье Борис Брунов. Я попросил у премьер-министра Черномырдина и управляющего делами президента Бородина разрешения похоронить Брунова на Новодевичьем кладбище. И когда я приехал выбирать место, мне понравился участок на аллее, возле Улановой и Никулина. Но чиновники отказались: "Мы это место для Вас держим". И тогда я написал бумагу, в которой завещал себя похоронить рядом с мамой на Востряковском кладбище. Выкупил там участок, чтобы больше никогда подобных разговоров не было".

На престижных погостах Москвы стоимость места под захоронение достигает четырех миллионов рублей. Поскольку Ирина Отиева имеет звание заслуженной артистки России, она могла бы рассчитывать на Троекуровское кладбище, где похоронены многие звезды. Впрочем, лучше приходить сюда своими ногами – только чтобы навестить покойных.