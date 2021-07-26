"Фу": вид прильнувшего к груди жены Кончаловского поразил народ

Уже долгое время Юлия Высоцкая практически не говорит о своей личной жизни. Все началось после страшной аварии.

Несколько лет назад актриса вместе со своей семьей попала в чудовищное происшествие во Франции. Тогда сильнее всех пострадала наследница Андрея Кончаловского, Мария. Девушку тут же увезли в больницу на вертолете. С того самого дня никто не знает, как сейчас чувствует себя дочь пары. Известно лишь то, что возлюбленные борются за выздоровление девушки.

О своих личных отношениях пара не любит распространяться. Знаменитостям нередко приходят не совсем лестные сообщения из-за большой разницы в возрасте. Многие пользователи недоумевают: по какой причине молодой и красивой Юлии Высоцкой понадобился брак с легендарным Андреем Кончаловским, которому в этом году исполнится уже 84 года.

Так или иначе, большинство поклонников убеждены: это любовь. Актриса нередко публикует совместные снимки с супругом. На этот раз Юлия появилась в полупрозрачном платье с декольте и цветочным принтом. На кадре супруг нежно прильнул к ней. Многие восхитились теплыми отношениями возлюбленных, отметив, что их сильные чувства видны невооруженным глазом.

Однако нашлись и те, кто высказали противоположное мнение. "Фото вызывает смешанные чувства", "Зачем эта игра напоказ", "Я вижу отец и дочь", "Кто-то из них постоянно друг на друге висит", "Где присел, так и дремлет, старость такая", "Фу", "Просто кошмар, зачем такое", – высказались они.

