"Шик": Высоцкая в бикини довела публику до экстаза

Накануне супруга Андрея Кончаловского поделилась в своем инстаграм-аккаунте откровенным снимком. Женщина предстала перед поклонниками стоящей на палубе яхты в бикини. Пикантности снимку добавил вид сзади и немного снизу – в результате основной фокус внимания фолловеров пришелся на пятую точку Юлии Высоцкой.
Публика не просто высоко оценила увиденное, а пришла в настоящий экстаз. Одним из первых в комментариях телеведущей отметился композитор Игорь Крутой – он оставил Высоцкой огненный смайл вместе с сердечком. Множество подобных смайлов оставили и другие фолловеры.
Также восхищенные фанаты написали:
"Ну, Юля !!!! Ну, где выдают такие ?))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Юлия, выглядите шикарно", "Девушка-совершенство", "Шикарная фигура", "Идеальная!!!", "фигура на зависть", "Шик".
Ранее Юлия Высоцкая делилась с фолловерами редкими семейными кадрами из совместного путешествия со своим знаменитым супругом – Андреем Кончаловским: телеведущая показала свой "завтрак мечты" в Париже, который был воспринят поклонниками как апогей счастья. Фанаты очень любят смотреть на совместные снимки Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского и по праву считают их одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.
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