Кончаловский показал усыпанную пятнами на лице дочь

У 55-летнего Егора Кончаловского двое детей. Старшую дочь Марию ему подарила Любовь Толкалина. Сын Тимур родился во втором браке режиссера с юристом Марией Леоновой.
Сейчас 20-летняя дочь Маша почти все время занята учебой и работой моделью. Она уже давно живет самостоятельно. Поэтому каждая встреча Кончаловского с дочерью на вес золота.
В своем "Инстаграм" режиссер Егор Кончаловский часто выкладывает семейные снимки и делает трогательные публикации о взрослой дочке. Некоторые из них он снабжает хештэгом #позвони, после чего в Сети начинается очередной скандал. Кажется, отец ее просто боготворит и очень скучает. На днях он выложил фото Марии с с белыми пятнами на лице.
На опубликованных кадрах Кончаловский с наследницей проводят время на летней веранде ресторана. Дочь пришла на встречу с отцом в красном сарафане и убранными в хвост волосами.
"Красиво", – написал Егор Кончаловский. Также он добавил к публикации хештэги "доченька" и "жизньпрекрасна".
Лайк фотографии поставила супруга дедушки Марии Юлия Высоцкая.
Напомним, год назад Маша вышла замуж. Ее избранником стал 27-летний бизнесмен.
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