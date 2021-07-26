"Голос дрожит": в скандальный развод Бородиной вмешался близкий человек

Ксения Бородина пока не раскрывает деталей бракоразводного процесса. Однако теперь в скандал вмешался еще один человек.

Накануне Курбан Омаров опубликовал видео, на котором дочь задает ему необычные вопросы. Сперва сидящая за кадром Теона поинтересовалась, смог бы ли он не мыть голову две недели. Затем интерес ребенка принял более интимный характер. Девочка спросила папу, смог бы ли он бросить свою любимую женщину. Бизнесмен слегка смутился, но дочь стояла на своем.

В итоге, папа назвал наследницу "самым хитрым существом" и ответил, что сейчас у него нет второй половины. В какой-то момент от недоумения он даже закрыл глаза руками. Супруг Ксении Бородиной подписал снимок. Он указал, что у девочки не просто недетский ход мысли, она точно знает, что и как нужно сказать.

Курбан Омаров подчеркнул, что он – счастливый отец, а его дети самые красивые и умные. Он отметил, что с нетерпением ждет, когда они вырастут, и он сможет собирать их вместе, а потом долго общаться обо всем. Поклонники искренне поддержали знаменитость и восхитились поведением Теоны.

"Не бросайте свою половинку! Вы классная пара и родители. Берегите друг друга", "Как же она хочет вас помирить", "Мне жалко всех после этого вопроса", "Переживает девчонка. Голос дрожит", "Хочу, чтобы ваша семья была вместе", "Малышка, как она переживает за вас", – писали поклонники.

