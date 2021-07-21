"Бескультурье так и прет": разведенку Бородину ткнули носом за неряшливость

Телеведущая Ксения Бородина решила улететь из России и воссоединиться с дочками Марией и Теоной, которые сейчас находятся на отдыхе в турецком Бодруме с Курбаном Омаровым. Недавно Бородина уже была в Турции, но была вынуждена вернуться в Москву на несколько дней.
В своем "Инстаграм" Ксения Бородина опубликовала кадр из аэропорта, на котором предстала на диване в клетчатой рубашке, велосипедках и кроссовках.
"Мамасита готова вылетать. Мару ждет Маму, чтобы крепко обнять, Теона ждет подарки за зуб) Что, зря она его 4 месяца шатала", – написала Бородина.
Поклонников возмутила поза телеведущей. Многие посчитали, что она ведет себя невежливо в общественном месте.
"С ногами на мебель? Кто-то же потом туда сядет", "Зачем в обуви на мебель?"; "Бескультурье так из и прет. Про таких говорят – из грязи в князи", – написали поклонники.
Напомним, недавно Ксения Бородина подала на развод с бизнесменом Курбаном Омаровым после шести лет брака. Ведущая заявила, что до последнего пыталась спасти семью, но ничего не вышло. При этом четких причин ни она, и ее муж не назвали. Ксения Бородина уверена, что после расставания бывший муж не будет спорить с ней о разделе имущества и оставит ей элитный загородный дом.
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