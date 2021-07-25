"Хочешь, я тебе лично в ротик...?": забавы Киркорова и Собчак попали на видео

Телеведущая Ксения Собчак поставила народного артиста Филиппа Киркорова в неудобное положение.

В субботу, 24 июля, Ксения Собчак случайно встретила Филипа Киркорова в аэропорту Шереметьево. Журналистка была удивлена тому, что артист во время ожидания рейса ел фастфуд, ведь в интервью два года назад он уверял, что соблюдает диету. На столе перед певцом лежали бургер, куриные крылышки в панировке и стоят стакан с напитком.

Собчак решила запечатлеть этот момент, сняв видео для своего инстаграм-аккаунта. Телеведущая не упустила возможности посмеяться над "соблюдающим диету" Филиппом. В свое оправдание артист заявил, что поедание бургеров перед вылетом – это личная традиция, которую он соблюдает уже давно.

Смотря на аппетитную еду, журналистка поинтересовалась, может ли она съесть одно крылышко. В ответ певец сказал, что Ксении "можно все". "Хочешь, я тебе лично в ротик [дам крылышко]? А-а-а-м!", – сказал народный артист, протягивая еду собеседнице.

Напомним, ранее Ксения Собчак влезла в скандал между Филиппом Киркоровым и Нателлой Крапивиной. Она призвала певца и продюсера завершить конфликт, отметив, что с любовью относиться к каждому из них. Журналистка также добавила, что Нателла вызывает у нее восхищение.