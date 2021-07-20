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Шоу-бизнес
Сгорела дотла: в окружении Киркорова случилось горе

Сгорела дотла: в окружении Киркорова случилось горе

В квартире приятеля Филиппа Киркорова – рэпера Славы КПСС (Гнойный – прим. ред.) в Северной столице случился жуткий пожар.
прочитано 931 раз

О ЧП музыкант рассказал в своем твиттер-аккаунте. Он с горькой иронией отметил, что ходит по пепелищу жилья. Также певец опубликовал снимок закоптившихся стен и потолка.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Слава КСПП пожаловался на грядущие расходы на ремонт двухкомнатной квартиры. Поклонники посочувствовали беде исполнителя. Что именно стало причиной пожара, рэпер говорить не стал.

Сигнал о пожаре в МЧС поступил 19 июля в 15:47, сообщает "Фонтанка". Известно, что в комнате обгорела обстановка на площади три квадратных метра, передает Пятый канал. Для тушения возгорания были отправлены на вызов 15 спасателей и три пожарных машины.

Напомним, что Слава КПСС довольно плотно общался с Филиппом Киркоровым. На своих концертах известный рэпер даже исполнял песни из репертуара певца, о чем писали зрители выступлений.

Примечательно, что Слава КПСС не дает интервью бесплатно. Как писали "Дни.ру", в 2019 году Ксения Собчак выложила за встречу и беседу с ним кругленькую сумму. Журналистка и музыкант пообщались в эконом-классе поезда Москва – Санкт-Петербург.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 июля 2021, 20:11 Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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"Гей-парад", свадебный лимузин и совместный клип: как развиваются отношения Киркорова и Манукяна

комментарии

Ответить:

Гость808694
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Неуважаемый автор данного опуса, слово ДОТЛА пишется СЛИТНО !!! Как надоело читать мало того что отстойные статейки , да еще совершенно безграмотные и с идиотскими заголовками !!!
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