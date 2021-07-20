Сгорела дотла: в окружении Киркорова случилось горе

В квартире приятеля Филиппа Киркорова – рэпера Славы КПСС (Гнойный – прим. ред.) в Северной столице случился жуткий пожар.

О ЧП музыкант рассказал в своем твиттер-аккаунте. Он с горькой иронией отметил, что ходит по пепелищу жилья. Также певец опубликовал снимок закоптившихся стен и потолка.

Слава КСПП пожаловался на грядущие расходы на ремонт двухкомнатной квартиры. Поклонники посочувствовали беде исполнителя. Что именно стало причиной пожара, рэпер говорить не стал.

Сигнал о пожаре в МЧС поступил 19 июля в 15:47, сообщает "Фонтанка". Известно, что в комнате обгорела обстановка на площади три квадратных метра, передает Пятый канал . Для тушения возгорания были отправлены на вызов 15 спасателей и три пожарных машины.

Напомним, что Слава КПСС довольно плотно общался с Филиппом Киркоровым. На своих концертах известный рэпер даже исполнял песни из репертуара певца, о чем писали зрители выступлений.

кто ща тоже ходит по пепелищу своей квартиры в жёлтых кроксах? pic.twitter.com/DFpkDhDs5P — СЛАВА КПСС (@gnojnyj) July 19, 2021

Примечательно, что Слава КПСС не дает интервью бесплатно. Как писали "Дни.ру", в 2019 году Ксения Собчак выложила за встречу и беседу с ним кругленькую сумму. Журналистка и музыкант пообщались в эконом-классе поезда Москва – Санкт-Петербург.

