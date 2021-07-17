Опять за старое: Киркоров в окружении полуголых мужиков в бабочках вышел в свет

Киркоров из всего делает шоу. Каждое его появление – это праздник, который должны запомнить все. Поклонники не успевают опомниться от одного его выступления, как он готовит новое, еще более эпатажное.
Конечно, все помнят его громкий выход на красную ковровую дорожку музыкальной премии "Жара" в окружении полуголых красавцев. Хоть артиста и критиковали якобы за какую-то там пропаганду, но все-таки этот перфоманс основательно закрепился за ним и теперь стал чуть ли не визитной карточкой.
На днях российская актриса Аглая Тарасова, которая сейчас снимается сразу в нескольких проектах, среди которых "Казнь" и "Еврей", засветила поп-короля у себя в "Сторис".
Филипп Киркоров присутствовал на презентации в качестве главного гостя. За столом он сидел в окружении... полуголых красавцев. Похоже, это становится его трендом.
Ведущая поблагодарила Аглаю Тарасову и Филиппа Киркорова за то, что они согласились принять участие в проекте. Актриса отметила на кадрах видео страницу кинокомпании "1-2-3 Production", которая входит в субхолдинг "Газпром-медиа Развлекательное телевидение".
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Филипп Киркоров поразил зрителей странной выходкой.
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