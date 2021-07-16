"Хочу поднять ее из гроба и врезать": Садальский пнул покойниц Маркову и Мордюкову

Как известно, о покойниках говорят либо хорошо, либо ничего, но Стас Садальский, видимо, забыл об этом правиле. В своем инстаграм-аккаунте артист публично пнул покойниц, вспомнив курьезный случай, который произошел на открытии памятника Нонне Мордюковой в Ейске. Позже к Станиславу Садальскому подошла тогда еще живая Римма Маркова и решительно заявила:
"... как хочу поднять ее из гроба и врезать!"
Как оказалось, на мероприятии к актрисе подошел кто-то из журналистов и показал ей нелицеприятные слова о Марковой в книге воспоминаний Мордюковой, мол та вообще не была ей подругой и вызывала у Нонны Викторовны лишь жалость. Эти слова и разозлили Римму Маркову. Впрочем, Садальскому удалось успокоить актрису, заверив ее в том, что журналисты просто все переврали. Тогда Римма Васильевна согласилась, чтобы ее покойная коллега продолжала лежать на своем месте.
Сегодня уже обеих великих женщин нет в живых. Вспоминая о них, Садальский заявил, что они обе были замечательными, талантливыми и истинно русскими актрисами, любовь поклонников к которым до сих пор безгранична. Конфликт между знаменитостями Садальский резюмировал так:
"Жизнь она разная....У подружек свои "терки"".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Станислав Садальский раскритиковал творчество Любови Казарновской.
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