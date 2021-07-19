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Шоу-бизнес
"Положила мои руки на грудь": заявившей о домогательствах Прокловой нанесли ответный удар

"Положила мои руки на грудь": заявившей о домогательствах Прокловой нанесли ответный удар

Недавно Елена Проклова заявила о домогательствах известного артиста. Теперь ей предъявили ответное обвинение.
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Несколько месяцев назад актриса появилась в программе "Секрет на миллион". Она рассказала Лере Кудрявцевой, что в 15 лет уже невероятно мечтала поступить в театральное училище. Помочь ей с этой непростой задачей пообещал популярный актер, который был сильно старше нее. Однако, по словам знаменитости, взамен он хотел близких отношений, а она была слишком влюблена.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Елену Проклову долго уговаривали озвучить имя "обидчика". Она отказалась, отметив, что этот человек уже скончался и остается слишком популярен. Многие тут же сделали вывод, что речь идет об Олеге Табакове. Разразилась страшная травля. Большинство коллег жестко осудили артистку за ее откровения и не поверили ей.

Видимо, скандал слишком долго набирал обороты. Теперь в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" появился молодой актер, который обвиняет Елену Игоревну в домогательствах. По его словам, он "отдергивал" актрису, но она все равно "положила его руки на грудь". Юный коллега считает себя пострадавшим.

Подробности ситуации пока неизвестны. Программа выйдет сегодня. Однако сама Елена Проклова, судя по всему, свою вину не признает. Она подчеркнула, что ей надоели все те, кто призывают ее "стесняться жизни", а также потребовала больше доказательств от молодого человека.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2021, 14:38 Источник: "Россия-1" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость806924
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Гость804923
И понеслась блоха по кочкам! Теперь будут искать компромат на Проклову, но этому врет ли кто поверить в эти сказки. Лишь бы засветиться на ТВ, хоть что-то придумать - ГРЯЗЬ! Прокловой - верим!!! Там еще не такое творилось и по сей день творится! Шабаш полнейший!
Нет не верим!!!!!!
Гость804923
Пожаловаться Ответить
И понеслась блоха по кочкам! Теперь будут искать компромат на Проклову, но этому врет ли кто поверить в эти сказки. Лишь бы засветиться на ТВ, хоть что-то придумать - ГРЯЗЬ! Прокловой - верим!!! Там еще не такое творилось и по сей день творится! Шабаш полнейший!
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