"Со мной что-то не так": Собчак рассказала о проблемах в жизни

23 июля отмечает свой день рождения режиссер Константин Богомолов – сегодня ему исполнилось 46 лет. Его известная супруга не смогла обойти это событие вниманием в медиапространстве. В своем инстаграм-аккаунте Ксения Собчак опубликовала портрет своего мужа и посвятила мужчине очень нежные слова.
В публичном поздравлении возлюбленному телеведущая заявила:
"Раньше я думала что со мной что-то не так, а потом я встретила тебя."
С тех пор Ксения поняла, что у нее все нормально, а "не так" – это у всех остальных. Напомним, что пара зарегистрировала официальный брак в сентябре 2019 года, а романтические отношения начались еще раньше. Вероятно, того самого момента мировоззрение Ксении изменилось, и проблемы с восприятием себя исчезли. Собчак также отметила, что в муже заключается весь ее мир и вся ее Вселенная – судя по всему, женщина абсолютно счастлива в браке, несмотря на многочисленные слухи о разводе.
Многие звездные коллеги Ксении Собчак присоединились к ее поздравлениям гениальному режиссеру, а подписчики журналистки отметили, что им очень непривычно слышать от обычно жесткой блондинки такие трогательные и нежные слова.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что фанаты Константина Богомолова пожелали ему с супругой родить дочь. Правда, как смотрит на такое предложение сама Ксения Собчак, осталось неизвестно, ведь у обоих супругов уже есть дети от прошлых браков.
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