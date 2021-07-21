Уличенный в баснословных заработках Богомолов раскрыл реальные цифры

Ранее в Сети появились слухи о том, что режиссер получает немыслимые для театра деньги. Дело в том, что многие актеры нередко жалуются на то, что отдают много времени сцене, но получают за свой труд сущие гроши. Именно на этом фоне и вспыхнула критика художественного руководителя Театра на Малой Бронной, который якобы, по слухам, получал около 400 тысяч за свою деятельность.
Константин Богомолов опроверг блуждающую по Сети информацию. Он отметил, что зарабатывает в театре от 100 до 150 тысяч рублей. Точная сумма зависит от премий. Многие полагают, что его жизнь сильно изменилась после свадьбы с Ксенией Собчак. Однако и этот момент режиссер готов оспорить.
Театральный деятель подчеркнул, что его жизни вовсе не изменилась так радикально, как об этом говорят многие. Единственным существенным моментом стал переезд загород, который заставил его приобрести автомобиль Mercedes-Benz GLE. Модель Константин выбрал достаточно элитную.
По словам Константина Богомолова, порой ему необходимы поддержка и совет Ксении Собчак, но он надеется, что тоже способен направлять ее в некоторых вопросах. "У нас равный взаимообмен", – считает он. Муж и жена любят обсуждать деятельность друг друга и делиться мнениями.
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