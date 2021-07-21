После новости о доходах мужа Собчак заказала номер за 120 тысяч рублей в сутки

Ксения Собчак перебралась из Италии во Францию, где проводит отпуск с четырехлетним сыном Платоном.

Собчак часто выкладывает в своем "Инстаграм" кадры с отдыха и удивляется, как ей еще не надоел такой отпуск.

Все дело в том, что раньше она не понимала мамаш, которые смысл своей жизни видят в детях, а теперь и сама стала такой же, как они. Кроме того, Ксения Собчак пересмотрела свои взгляды относительно отдыха на итальянском курорте Форте-деи-Марии. Ей казалось, что это место для "жен на выселках". Теперь же ей там понравилось.

Впрочем, на одном курорте телеведущая не остановилась. Сейчас Собчак находится в Сен-Тропе. Там она проводит отдых в компании друзей с семьями и своего сына от первого брака.

В Сети появилась информация о том, что 39-летняя телеведущая Ксения Собчак сняла номер во Франции стоимостью 120 тысяч рублей в сутки. Авиаперелет бизнес-классом в обе стороны на человека обошелся ей в сто тысяч рублей.



Что ж, Ксения Собчак вполне может себе позволить такой отдых. Ведь недавно в Сети заговорили о том, что ее муж, режиссер Константин Богомолов зарабатывает баснословные суммы. Говорили, что художественный руководитель Театра на Малой Бронной якобы получал около 400 тысяч за свою деятельность.