Развязался язык: пьяная Меган Фокс прилюдно осрамилась

Звезда Голливуда публично опозорилась 12 лет назад. С тех пор дива не употребляет спиртных напитков.
Артистка откровенно рассказала о неприятностях, которые с ней произошли, на Ютуб-канале WhoWhatWear. По словам Меган Фокс, после возлияний она становится агрессивной.
Актриса вспомнила, как наклюкалась на премии "Золотой глобус", где шампанское лилось рекой. Знаменитость не заметила, как в ходе интересной беседы выпила лишнего и разоткровенничалась. Меган Фокс сказала в интервью много того, чего бы не стоило. Из-за этого потом у звезды были проблемы.
Так, Меган Фокс восхитилась грудью коллеги Сальмы Хайек, а затем призналась в неуверенности в себе и страхе находиться на таком масштабном мероприятии. Также артистка заявила, что ее тошнит. Кроме того, в беседе с репортерами звезда кино предположила, что ее тогдашнему бойфренду Брайану Остину Грину неинтересно бывать на подобных премиях из-за большого эго.
Напомним, в прошлом году Меган Фокс развелась с актером Брайаном Остином Грином после 16 лет отношений. От коллеги звезда родила троих детей. Сейчас артистка встречается с рэпером Machine Gun Kelly.
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