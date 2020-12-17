Бывший муж рассказал о проблемах с сыновьями после ухода Меган Фокс к молодому любовнику

В ноябре стало известно о том, что Меган Фокс и Брайан Остин Грин подали на развод. У пары подрастают трое сыновей – Ноа, Бодхи и Ривер. В прошлом году актриса на съемках познакомилась с молодым музыкантом Колсоном Бэйкером (Machine Gun Kelly) и заявила мужу, что хочет пожить отдельно.

Стоит отметить, что отношения пары никогда не были стабильными. Артисты познакомились в 2004 году и почти сразу начали встречаться, но после помолвки объявили о расставании. Судьба снова свела их вместе через несколько лет, и на этот раз актеры все же дошли до алтаря.

В 2015 году Меган Фокс впервые подала на развод с Брайаном Остином Грином, однако в итоге все же забрала заявление и даже решилась на рождение еще одного ребенка. Однако в этот раз, похоже, все серьезно. Пара отнесла документы в суд, указав в причинах развода "непримиримые разногласия" и запросив равную опеку над детьми.

Стоит отметить, что слухи о романе звезды "Трансформеров" с молодым рэпером появились еще прошлой осенью. Однако актриса до последнего все отрицала, да и Брайан Остин Грин отказывался верить в то, что супруга ему изменяет. Недавно отношения Меган Фокс и Колсона Бэйкера вышли на новый уровень – влюбленные вместе появилась на красной дорожке престижной музыкальной премии.

В недавнем интервью Брайан Остин Грин рассказал, как обстоят дела с воспитанием троих детей. Актер признался, что в этом году сыновья испытали сложности с учебой. Из-за пандемии коронавируса всех школьников перевели на дистанционку, однако у мальчиков ничего не получалось.

У старшего, Ноа, были самые большие проблемы с тем, чтобы приспособиться к онлайн-занятиям. Актер отметил, что ребенок совсем не интересовался учебой. Из-за этого Меган Фокс и Брайан Остин Грин были вынуждены перейти на домашнее обучение, организовав мини-класс из восьми друзей сына. "Сидеть перед компьютером и делать какие-то задания – это было совсем не его. Все-таки некоторым очень нужна социализация", – признался артист.

Также Брайан Остин Грин рассказал, что построил для своих детей курятник и сейчас занимается огородом. Звезда заявила, что мальчикам очень нравится копаться в земле и есть еду, выращенную своими руками.

"Мы вынуждены питаться дома чаще, поэтому я постарался придумать способ добычи пищи более интересным для детей", – заявил актер. Правда, бывший муж Меган Фокс и сам не очень понимает, как все правильно организовать – он впервые занимается садоводством.

Меган Фокс старается поддерживать бывшего супруга в его попытках приобщить отпрысков к труду. Правда, неясно, устроит ли она на территории своего нового дома огород для сыновей. Впрочем, актриса сейчас больше поглощена новыми отношениями – кстати, дети уже знакомы с новым избранником матери.

Стоит отметить, что Меган Фокс и Брайан Остин Грин придерживаются современных взглядов на воспитание детей. Например, родители не запрещают сыновьям наряжаться в женскую одежду. Очень часто старшего ребенка пары, Ноа, можно заметить в костюмах диснеевских принцесс.