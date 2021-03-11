Меган Фокс актриса, модель

Биография Меган Фокс

Меган Фокс родилась в небольшом городе Ок-Ридж, штат Теннесси. Отец будущей актрисы работал надзирателем над преступниками, получившими условно-досрочное освобождение. Когда малышке было три года, родители развелись, но очень скоро мать снова вышла замуж. Отчим Меган Фокс придерживался жестких методов воспитания, от постоянного стресса у девочки появились панические атаки и неконтролируемые вспышки агрессии.

Меган Фокс с детства занималась танцами и посещала драматический кружок. Первую роль в кино девушка получила в картине "Солнечные каникулы", где появилась на экране вместе с сестрами Олсен. Настоящий успех пришел к актрисе в 2007 году после работы над фильмом "Трансформеры". Затем было еще несколько ярких картин – "Тело Дженнифер" и "Черепашки ниндзя".

Личная жизнь

В 2004 году во время съемок сериала "Королева экрана" Меган Фокс познакомилась со своим будущем мужем Брайаном Остином Грином. Пара то сходила, то расходилась в течение шести лет, но в 2010 году все же сыграла свадьбу.

У супругов родились трое сыновей – Ноа, Боди и Ривер. Первый раз Меган Фокс подала на развод в 2015 году, однако вскоре забрала заявление и даже решилась на рождение третьего ребенка. Однако отношения просуществовали недолго. В 2019 году актриса на съемках фильма "Полночь на злаковом поле" познакомилась с молодым музыкантом Колсоном Бэйкером (Machine Gun Kelly), и у них закрутился бурный роман.

В ноябре 2020 года Меган Фокс официально подала на развод с Брайаном Остином Грином. По слухам, она не выдержала давления общества из-за того, что появилась с любовником на красной дорожке престижной музыкальной премии.

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