Меган Фокс актриса, модель

Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Меган Фокс

актриса, модель
  • Дата рождения: 16 мая 1984
  • Знак зодиака: Телец
  • Рост: 163
  • Вес: 52
  • Размер груди: 3

Биография Меган Фокс

Меган Фокс родилась в небольшом городе Ок-Ридж, штат Теннесси. Отец будущей актрисы работал надзирателем над преступниками, получившими условно-досрочное освобождение. Когда малышке было три года, родители развелись, но очень скоро мать снова вышла замуж. Отчим Меган Фокс придерживался жестких методов воспитания, от постоянного стресса у девочки появились панические атаки и неконтролируемые вспышки агрессии.

Меган Фокс с детства занималась танцами и посещала драматический кружок. Первую роль в кино девушка получила в картине "Солнечные каникулы", где появилась на экране вместе с сестрами Олсен. Настоящий успех пришел к актрисе в 2007 году после работы над фильмом "Трансформеры". Затем было еще несколько ярких картин – "Тело Дженнифер" и "Черепашки ниндзя".

Личная жизнь

В 2004 году во время съемок сериала "Королева экрана" Меган Фокс познакомилась со своим будущем мужем Брайаном Остином Грином. Пара то сходила, то расходилась в течение шести лет, но в 2010 году все же сыграла свадьбу.

У супругов родились трое сыновей – Ноа, Боди и Ривер. Первый раз Меган Фокс подала на развод в 2015 году, однако вскоре забрала заявление и даже решилась на рождение третьего ребенка. Однако отношения просуществовали недолго. В 2019 году актриса на съемках фильма "Полночь на злаковом поле" познакомилась с молодым музыкантом Колсоном Бэйкером (Machine Gun Kelly), и у них закрутился бурный роман.

В ноябре 2020 года Меган Фокс официально подала на развод с Брайаном Остином Грином. По слухам, она не выдержала давления общества из-за того, что появилась с любовником на красной дорожке престижной музыкальной премии.

Интересные факты

  • Меган Фокс называет себя бисексуалкой, она считает, что все люди рождены со способностью испытывать влечение к людям обоего пола;
  • актриса спокойно относится к тому, что ее старший сын предпочитает носить женскую одежду;
  • звезда страдает брахидактилией – у нее деформирована ногтевая пластина больших пальцев рук.

Меган Фокс родила ребенка после расставания с изменщиком Machine Gun Kelly

Меган Фокс родила ребенка после расставания с изменщиком Machine Gun Kelly
Меган Фокс стала матерью в четвертый раз. 38-летняя актриса родила ребенка после расставания с музыкантом Machine Gun Kelly. Об этом событии пара сообщила своим поклонникам через социальные сети, вызвав бурную реакцию среди фолловеров и представителей прессы.

Объявившая о беременности Меган Фокс купила роскошный дом за 8 миллинов долларов

Объявившая о беременности Меган Фокс купила роскошный дом за 8 миллинов долларов
Меган Фокс сделала значительное приобретение на рынке недвижимости Лос-Анджелеса, купив роскошный дом за 8 миллионов долларов. Это событие произошло на фоне беременности актрисы и разрыва отношений с рэпером Machine Gun Kelly. Пара объявила о расставании всего через несколько недель после того, как Меган сообщила о своей беременности.

Показавшую себя без макияжа Меган Фокс перестали узнавать поклонники

Показавшую себя без макияжа Меган Фокс перестали узнавать поклонники
Меган Фокс продолжает удивлять своих поклонников своими переменами. Недавно известная актриса опубликовала селфи без макияжа, что вызвало настоящий шквал комментариев в социальных сетях. 37-летняя звезда "Трансформеров" выглядела совсем иначе без яркого макияжа, на который мы привыкли смотреть на красных дорожках.

Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре

Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре
Певица без стеснения сравнила себя с Людмилой Гурченко и Ким Кардашьян. Рассказываем, кто из красавиц и по каким параметрам оказался лучше, чем Наталья Штурм. Большое число женщин во всем мире мечтают сохранить красоту тела.

"Тебя вырывают из меня": Меган Фокс обратилась к потерянному малышу

"Тебя вырывают из меня": Меган Фокс обратилась к потерянному малышу
Кто бы мог подумать, что за лучезарной улыбкой одной из красивейших актрис Голливуда скрывается огромная печаль. Меган Фокс поделилась историей, произошедшей в семье. 37-летняя исполнительница роли в "Трансформерах" и "Черепашках-ниндзя" не очень часто рассказывает о личном.

Меган Фокс призналась в психическом расстройстве

Меган Фокс призналась в психическом расстройстве
Кто бы мог подумать, что Меган Фокс недовольна собственным телом. Меган Фокс по сей день остается одной из самых горячих голливудских звезд.

Возлюбленный Меган Фокс потратил огромную сумму на свой маникюр

Возлюбленный Меган Фокс потратил огромную сумму на свой маникюр
Избранник Меган Фокс потратил баснословную сумму на косметическую процедуру. Накануне состоялась церемония вручения премии Billboard Music Awards 2022, на которую, помимо прочих знаменитостей, явилась Меган Фокс вместе со своим возлюбленным, рэпером Machine Gun Kelly.

"Большие проблемы с психикой": что происходит с Меган Фокс

"Большие проблемы с психикой": что происходит с Меган Фокс
Недавно стало известно, что у Меган Фокс дисморфофобия. Психолог Ирен Таро рассказала, что это и из-за чего появляется. В одном из интервью американская певица Меган Фокс рассказала о своих психологических проблемах.

Развязался язык: пьяная Меган Фокс прилюдно осрамилась

Развязался язык: пьяная Меган Фокс прилюдно осрамилась
35-летняя Меган Фокс призналась, что нажила проблемы из-за употребления алкоголя. Звезда Голливуда публично опозорилась 12 лет назад.

"Уже более 20 лет": Меган Фокс призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации

"Уже более 20 лет": Меган Фокс призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации
Голливудская актриса Меган Фокс совершила каминг-аут. Бытует мнение, что женщины нетрадиционной сексуальной ориентации отличаются непривлекательной внешностью.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения