"Уже более 20 лет": Меган Фокс призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации

Голливудская актриса Меган Фокс совершила каминг-аут.

Бытует мнение, что женщины нетрадиционной сексуальной ориентации отличаются непривлекательной внешностью. Говорят, что они неряшливы, мужеподобны, не следят за собой и безобразно одеваются. Безусловно, такие экземпляры существуют. Однако зачастую это далеко от истины.

Любимица миллионов мужчин, ослепительная красотка Меган Фокс призналась, что уже два десятка лет любит не только мужчин, но и женщин. О бисексуальной ориентации актриса рассказала в своем "Инстаграм".

Меган Фокс добавила к своей публикации фото, на котором показала свой разноцветный маникюр, иллюстрирующий свободную любовь и движение ЛГБТ.

Подписчики поддержали Меган Фокс и даже обрадовались таким новостям. Они назвали ее "Би иконой". впрочем, признание в бисексуальности еще не гарантирует наличие отношений с представителями того же пола. Ранее о романах Меган Фокс с женщинами ничего не было слышно.



Напомним, в 2020 году Меган Фокс развелась со звездой сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайаном Остином Грином после 16 лет отношений. От него Меган родила троих детей. Известно, что в прошлом году Меган Фокс начала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly.