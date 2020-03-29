"Не хватает": Малахова просят показать маленького сына

Как и все, телеведущий сейчас проводит все свое время дома в кругу самых близких. В связи с карантином из-за пандемии коронавируса у него теперь появилось больше свободного времени, которое он может уделить жене и наследнику.
Так, накануне, Малахов опубликовал новый снимок в своем "Инстаграм"-аккаунте. На фото шоумен запечатлен в окружении плюшевых игрушек.
Как оказалось, Андрей устроил кукольный театр для маленького Саши. "У нас кукольный спектакль в спальне", – поделился телеведущий.
Большинство поклонников, конечно, умилились происходящему. Фолловеры называют Малахова прекрасным отцом. Вот только всем очень хотелось бы увидеть звездного наследника, потому что Андрей так ни разу и не показал фото малыша. Хотя с момента его рождения прошло уже почти три года.
"Не хватает головки сына. Порадуйте! Ау, Саша!", – просит подписчица.
Почему шоумен категорически отказывается опубликовывать снимки наследника – непонятно. Когда он наконец решится на это, тоже никто не знает. Тем не менее, преданные фанаты продолжают ждать и надеяться на то, что в скором времени смогут увидеть Александра.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Из Индии выгоняют русских ,палками бьют ,выгоняют из гостиниц!