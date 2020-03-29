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"Не хватает": Малахова просят показать маленького сына

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Андрей Малахов является прекрасным семьянином. Он заботится о своей супруге Наталье Шкулевой и их маленьком сыне Александре.
прочитано 14461 раз

Как и все, телеведущий сейчас проводит все свое время дома в кругу самых близких. В связи с карантином из-за пандемии коронавируса у него теперь появилось больше свободного времени, которое он может уделить жене и наследнику.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Так, накануне, Малахов опубликовал новый снимок в своем "Инстаграм"-аккаунте. На фото шоумен запечатлен в окружении плюшевых игрушек. 

Как оказалось, Андрей устроил кукольный театр для маленького Саши. "У нас кукольный спектакль в спальне", – поделился телеведущий.

Большинство поклонников, конечно, умилились происходящему. Фолловеры называют Малахова прекрасным отцом. Вот только всем очень хотелось бы увидеть звездного наследника, потому что Андрей так ни разу и не показал фото малыша. Хотя с момента его рождения прошло уже почти три года.

"Не хватает головки сына. Порадуйте! Ау, Саша!", – просит подписчица.

Почему шоумен категорически отказывается опубликовывать снимки наследника – непонятно. Когда он наконец решится на это, тоже никто не знает. Тем не менее, преданные фанаты продолжают ждать и надеяться на то, что в скором времени смогут увидеть Александра.

Автор: 29 марта 2020, 16:52
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"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Айка
Ответить
И Алсу не показывает младшего сыночка... Может мнительные? Боятся за своих долгожданных людей?!)))
1

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