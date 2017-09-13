Киркоров не удержался на ногах перед Аллегровой

В рамках фестиваля "Новая волна" прошел концерт, посвященный 50-летнему юбилею Филиппа Киркорова. В честь круглой даты на сцене выступило множество артистов: Полина Гагарина, Любовь Успенская, Алсу, Игорь Николаев и многие другие. Не обошлось без появления и самого именинника. Вместе с Филиппом спели его дочь Алла-Виктория и сын Мартин. А перед выступившей Ириной Аллегровой Киркоров не удержался на ногах и пал на одно колено.