Методы воспитания Бузовой всполошили народ: На пол брошу, няне отдам

Бывший резидент Comedy Club и популярный юморист Илья Соболев высмеял видео, в котором Ольга Бузова продемонстрировала навыки владения футбольным мячом. Он обнародовал свою версию происходящего.



Популярный ролик несколько недель назад облетел соцсети. На кадрах поющая ведущая в розовой форме арбитра показала трюки с мячом. Видео вызвало всплеск негативных эмоций еще тогда. Многие не поняли, зачем артистку позвали сниматься, ведь никакого отношения к футболу она не имеет.

Видимо, тот же вопрос возник и у Ильи Соболева. Ролик рассмешил его, и он решил озвучить видео по-своему. Комик высказал версию, что именно так Ольга Бузова будет воспитывать своего будущего ребенка. "На пол брошу, оп ногой, няне отдам", – посмеялся он. В конце, по мнению юмориста, звезда точно должна была сказать, какая она "крутая мать".

Публика оценила творчество юмориста. При этом некоторые отметили, что такой юмор достаточно жестокий и может быть воспринят не совсем правильно. Большинство подписчиков Соболева просто, в очередной раз, "прошлись" по Ольге Бузовой и пошутили на тему ее бывшего супруга.

"Илюха, прям на больное Олечке", "Откуда такая фантазия?", "Это огонь! Просто супер", "Ой, как же смешно и грустно", "Озвучка, которую мы заслужили", "Где лайк от Губерниева?", "Шедевр", "Очень смешно", "Бузова не простит", "Дважды мимо. Где-то смеется Тарасов", "Очень тонкий и точный юмор", – оценили поклонники.

