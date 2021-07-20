"Она не ключевой персонаж": во МХАТе оправдались за Бузову

Ольга Бузова продолжит сотрудничество со МХАТом, так как в целом руководство довольно реакцией зрителей.

В июне этого года экс-ведущая "Дома-2" дебютировала на сцене МХАТа в спектакле "Чудесный грузин". Знаменитость, впервые вышедшая на театральные подмостки, сыграла роль певицы кабаре Бэллы Шанталь. Благодаря участию Ольги Бузовой постановка вызвала повышенное внимание публики.

Далеко не все отзывы критиков были положительными, многие деятели культуры высказались крайне негативно, передает РИА ФАН. Однако сам худрук МХАТа Эдуард Бояков признал, что театр "хайпанул" на этом спектакле. Именно поэтому МХАТ не собирается ни менять постановку, ни отказываться от своей новой актрисы – контракт с ней уже продлен на два новых спектакля, которые пройдут осенью.

Пресс-атташе театра Виктория Мусина-Пушкина оправдала позицию руководства тем, что Ольга Бузова очень органична в своей роли. Женщина подчеркнула, что экс-ведущая "Дома-2" вовсе "не ключевой персонаж" в спектакле – в сумме ее выходы не превышают по времени 15 минут – об этом сообщил "ФАН".

Ранее стало известно, что за свои выходы на сцену Бузова уже заработала около полумиллиона. Однако в будущем театральном сезоне эта сумма может оказаться меньше: на сайте госзакупок уже появилась информация о том, сколько получит Ольга Бузова за два выступления в сентябре.