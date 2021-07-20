"Лицо выдает возраст": оголившейся Бузовой напомнили про старость

Ольга Бузова вновь появилась перед поклонниками в провокационном наряде.

35-летняя телеведущая в настоящее время находится в Африке – там она принимает участие в съемках нового проекта, подробности которого пока держатся в секрете. Тем не менее, певица не забывает регулярно делиться с фанатами собственными снимками. Накануне в инстаграм-аккаунте Ольги Бузовой появилась очередная серия чувственных кадров.

На свежих снимках артистка запечатлена в белом топе с оголенными плечами и в очень коротких джинсовых шортах, частично обнажающих ягодицы звезды. Бузова призналась, что не смогла выбрать лучший кадр, поэтому опубликовала целую серию фото, на которых она принимает разные провокационные позы. Также певица предложила фанатам порассуждать на тему возраста одежды: до скольких лет женщина может позволить себе носить такие ультракороткие шорты, как выбрала она.

Многие подписчики звезды в комментариях сошлись на том, что у одежды все же нет возраста: пока фигура позволяет, можно носить. Однако вид самой Бузовой в таком наряде вызвал некоторые сомнения у аудитории. Пользователи даже посчитали необходимым напомнить певице о том, что она уже не так молода и старость не за горами, к тому же, одной фигуры все равно мало, нужно еще заботиться о внутреннем мире.

Люди написали:

"Лицо выдает возраст, как не старайся..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Не шорты не по возрасту...", "Одной фигурой сыт не будешь. Наполненность нужна.....", "Разве в шортах дело? Ты просто достала всех своей тупостью".

Ранее "Дни.ру" писали о том, какую сумму Ольга Бузова сможет заработать за игру во МХАТе.