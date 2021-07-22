Известный певец плюнул в покойную Началову

Юрий Лоза не считает нужным присваивать Юлии Началовой звание "Заслуженный артист".

Юлия Началова ушла из жизни уже больше двух лет назад – 16 марта 2019 года. Певица страдала от нескольких серьезных заболеваний, которые привели к смерти 39-летней артистки. Кончина еще довольно молодой певицы стала чуть ли народной трагедией. Поклонники до сих пор не могут смириться с уходом талантливой исполнительницы. Недавно в обществе распространился флешмоб, цель которого добиться посмертного присвоения Юлии Началовой звания заслуженной артистки.

Предложение поддержать этот флешмоб получил и Юрий Лоза, о чем музыкант сам рассказал на своей странице в "Фэйсбук". К удивлению фанатов, певец отказался от участия в акции и таким образом словно плюнул в покойную. Музыкант считает, что Началовой просто не нужно это звание, так как она уже давно находится на небесах. Лоза объяснил, что специальная комиссия выдает лишь ограниченное количество званий и наград. В очереди на признание стоит множество других желающих, и если отдать почетное звание покойной певице, то кто-то из живых своего просто не дождется.

Музыкант предложил инициативной группе найти другой способ увековечить память Юлии, например, повесить мемориальную доску на ее доме или что-то еще, что имеет к покойной непосредственное отношение. Также Лоза добавил, что в России было много прекрасных артистов, которые ушли из жизни без звания.

"Так что ж теперь, всех их повышать в статусе посмертно?" – задал вопрос публике Лоза.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как переживает смерть Юлии Началовой Лариса Долина – народная артистка относилась к младшей коллеге почти как к дочери.