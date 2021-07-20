Могила Панайотова оказалась рядом с покойной Началовой

Даже после более чем двух лет со дня смерти звезды ее место захоронения утопает в цветах. Поклонники, близкие и коллеги свято чтут память скоропостижно скончавшейся звезды. Не забывает дорогу на Троекуровское кладбище и Александр Панайотов.
Певец приходит туда не только для того, чтобы положить букет на могилу коллеги. Дело в том, что рядом похоронен дедушка его жены. Вместе с супругой Александр Панайотов навещает место захоронения, следя за тем, чтобы там был порядок.
О том, что бывает на могиле Юлии Началовой, артист не сообщает в своих аккаунтах в соцсетях. Он считает, что это ни к чему. Тех же, кто поступает иначе, Александр Панайотов не осуждает. Певец не считает позированием то, что искренне любившие знаменитость люди показывают фото ее могилы в соцсетях.
Напомним, 38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. У звезды были диабет второго типа, подагра и красная волчанка. Сердце исполнительницы не выдержало сильного абсцесса. Для миллионов россиян смерть артистки стала настоящим шоком.
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