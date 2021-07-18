Вторая дочь: Долина не может принять смерть Началовой

Вокалистки Юлия Началова и Лариса Долина очень близко дружили. Народная артистка России крестила ребенка молодой коллеги, Веру. Кроме того, Юлия хорошо общалась с дочкой Ларисы Александровны, Ангелиной.
В марте 2019 года Юлия Началова ушла из жизни. С тех пор прошло более двух с половиной лет, однако рана на душе Долиной все еще свежа – артистка не может принять смерть подруги.
В личном микроблоге Лариса Александровна опубликовала фото из личного архива. На снимке изображены Ангелина и Юля. Долина не скрывает, что Началова была ей второй дочерью.
Юлия, как заметила вокалистка, буквально выросла на ее глазах. "Какие они были обе смешные маленькие", – вспомнила Долина. Будучи подростком Началова часто гостила в доме певицы. Лариса Александровна тоскует по смеху Юлии и ее умению любить.
Напомним, у Юлии Началовой было плохое здоровье. Артистка страдала хроническими недугами – диабетом и подаргой. 8 марта звезда была госпитализирована в тяжелом состоянии, у знаменитости диагностировали гангрену на ноге, которая образовалась из небольшой ранки. 13 марта Юлию Началову ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. В тот же день звезда скончалась из-за сепсиса и сердечной недостаточности.
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