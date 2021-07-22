Алибасов пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем

Бари Алибасов рассказал своим подписчикам, какие трудности он испытывает в повседневной жизни.

Накануне эпатажный продюсер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видеоролик, на котором запечатлено, как он вместе с помощницей разбирается с телефоном. Судя по всему, Бари Каримовичу в силу возраста тяжело дается общение с современными гаджетами. К тому же, глаза уже видят хуже да и слух, как выяснилось, подводит. На такие серьезные проблемы со здоровьем Бари Алибасов пожаловался под видео.

"Мало того, что слепой, еще и глухой," – с иронией написал продюсер группы "На-На".



В ответ подписчики оставили веселые смайлы, высоко оценив юмор Алибасова-старшего по отношению к собственным болячкам.

В последнее время скандально известному шоумену действительно пришлось многое пережить. Только недавно мужчина вернулся из Калининграда, где проходил долгую реабилитацию после серьезной травмы. А двумя годами ранее Бари Алибасов попал в больницу с сильнейшими ожогами пищевода после употребления "Крота".

Тогда, по признанию Алибасова-младшего, его отец провел много времени под седацией – эта мера помогала лечить травмы, но негативно сказалась на работе мозга продюсера. Чтобы избежать дальнейшего ухудшения памяти, даже во время недавних операций на ноге Бари Алибасов использовал только местный наркоз.